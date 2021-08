KV Kortrijk is de enige leerling met 6 op 6, Antwerp sluit de rij zonder punten

Antwerp - KV Kortrijk in een notendop:

Al na 30 seconden staat het bijna 0-1

Bij Antwerp was Benson de meest bedrijvige speler. Nieuwkomer Fischer - die meteen in de basis mocht beginnen - toonde af en toe een flits in de vorm van een goede voorzet en met een bal tegen de paal in het begin van de tweede helft, maar was iets te veel periodes onzichtbaar.

Kortrijk begon gewoon beter en kreeg ook via Selemani en Vandendriessche nog twee goeie schietkansen in de eerste acht minuten. Antwerp-trainer Priske zag zeker niet wat hij verlangt van zijn ploeg. Frey scoorde wel bijna toen hij met een mooie volley de bal op doel schoot, maar doelman Ilic redde nog mooier.

"Welkom terug, we hebben jullie gemist", was te lezen op de Bosuil nu de fans eindelijk opnieuw naar het stadion mochten. Het feestje was wel bijna van zeer korte duur, want na ongeveer 30 seconden had het al 0-1 kunnen staan. Badamosi miste eigenlijk onbegrijpelijk aan de tweede paal.

Selemani maakt het verschil in de slotfase

Doelpunten, dat was het element waar iedereen lang naar snakte. Desondanks was het een aangenaam kijkstuk met wisselende dominantie en best veel kansen. Vooral voor KVK.

Antwerp begon het beste aan de tweede helft, maar ontsnapte opnieuw aan een achterstand na een aalvlugge actie van Moreno. De Colombiaan van KVK kon zelf net niet afdrukken, maar Chevalier en daarna Selemani wel. Het eerste schot werd van de lijn gehaald, het tweede ging rakelings over.

Tussendoor was er even een kippenvelmoment, maar dan in negatieve zin. Kortrijk-verdediger Radovanovic zakte na een kopbal in elkaar zonder dat er iemand in de buurt was. Dat riep heel slechte herinneringen op, maar gelukkig stond hij snel zelfstandig opnieuw recht.

Een brilscore leek in de maak, ook al omdat Chevalier van dichtbij op een super sterke redding van Butez botste. Tot Selemani in de laatste minuten met heel wat overstapjes Buta tureluurs draaide en heerlijk in de verste hoek krulde. Genoeg voor een zege, die Kortrijk niet gestolen heeft. Antwerp heeft nog veel werk de komende weken.