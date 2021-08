Invaller Sobol trekt zwoegend Club over de streep met geweldige pegel

Union - Club Brugge in een notendop:

Enthousiast Union niet beloond, goal Undav afgekeurd

Na de zege van Union in de Brusselse derby wist Club Brugge waaraan het zich kon verwachten, maar toch liet ook blauw-zwart zich verrassen door het enthousiasme van de promovendus. Al na 5 minuten had Vanzeir de 1-0 aan de voet, hij plaatste de bal nipt naast.

Sobol behoedt Club Brugge voor nieuw puntenverlies

Philippe Clement sleutelde tijdens de rust aan zijn elftal en bracht Sobol in de ploeg voor Dost, waardoor De Ketelaere de diepste man werd bij Club. Die werd vroeg in de tweede helft twee keer in stelling gebracht, maar trapte beide kansen in het zijnet.

Bij Union was het vet intussen van de soep. De Brusselaars hadden in de eerste helft veel energie verbruikt en haalden na de rust niet meer hetzelfde niveau. Bij Club ging het spelpeil wel lichtjes omhoog, maar toch onvoldoende om Union echt pijn te doen.

De thuisploeg perste er in de slotfase nog een laatste offensief uit, met twee prima kansen voor Vanzeir, maar kreeg meteen daarna een koude douche over zich heen. Een afgeweerde Brugse hoekschop werd door Sobol in één tijd tegen de touwen genageld: 0-1 voor Club.

Club Brugge hield de voorsprong vast en mag zo zijn eerste driepunter bijschrijven, een verdienstelijk Union blijft achter met lege handen.