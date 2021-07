Saudi-Arabië wil met 2e race gaatje van Melbourne opvullen in F1-kalender

Op een gloednieuw stratencircuit in Jedda, de tweede grootste stad van Saudi-Arabië, wordt op 5 december de voorlaatste race van het F1-seizoen gereden. En de nieuwkomer op de kalender is ambitieus: het wil nu ook inspringen na de afgelasting van de GP van Melbourne (21 november).

Het is de voorbije seizoenen door het coronavirus niet ongebruikelijk dat een circuit twee keer wordt bezocht. Zo mocht Oostenrijk twee GP's organiseren nadat de race in Montreal was afgelast.

"We hebben nog geen vraag gekregen van de Formule 1 om een tweede race te organiseren, maar we zitten perfect op schema met onze voorbereiding", zei prins Khalid Bin Sultan Al Faisal.

Maar er zijn kapers op de kust: ook Bahrein, dat de openingsrace organiseerde, zou kans maken. En er zijn gesprekken aan de gang over een dubbele race in de VS in Texas.

Al is er een kans dat er nog gaatjes vallen in de F1-kalender. De races in Japan, Brazilië en Mexico zijn twijfelachtig door de besmettingscijfers.