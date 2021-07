Ruben Van Gucht over Nederlands wielerdebacle: "Grote fout van de omkadering"

"Ze zitten in een moeilijke situatie, want iedereen wil winnen", vertelt Van Gucht. "Dan heb je ook een situatie waarin mensen het moeilijk hebben om hun kansen op te offeren."

Ruben Van Gucht gaf commentator bij de wegrit bij de vrouwen en liet nadien nog zijn licht schijnen over de wedstrijd in onze Facebook Live. Hoe keek hij naar de vreemde race van de Nederlandse vrouwen?

"Er gaat een stevig woordje over gesproken worden"

"Ze komen elkaar ook altijd tegen", gaat Van Gucht verder. "Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, dat zijn gewoon concurrenten van elkaar. Marianne Vos is ook niet iemand die zegt: 'We zijn op 20 kilometer van de streep, nu rijden jullie voor mij'."

Annemiek van Vleuten dacht zelfs even dat ze goud had gewonnen, maar ze moest zich tevreden stellen met zilver. "Dat is een grote fout van de omkadering", zegt Van Gucht. "Ik denk dat daar een stevig woordje over gesproken gaat worden."

"Er zijn motards waar je dingen aan kan vragen. Je hebt ook de verantwoordelijkheid bij de bondscoach om op voorhand heel goede afspraken te maken. Dat iedereen weet wat ze moeten doen. Tegelijkertijd kan je er ook eens naast komen rijden en de rensters inlichten."