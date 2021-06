Wuyts in FB Live: "Beeld van Van der Poel na de finish was veelbetekenend"

Mathieu van der Poel had gehoopt bij zijn Tourdebuut te doen waar zijn grootvader Raymond Poulidor in 14 Tourdeelnames nooit in geslaagd was: het geel veroveren.

"Het beeld van net na de finish, waarbij hij ontgoocheld over zijn stuur hing, was veelbetekenend voor mij", zegt Michel Wuyts. "Ik denk dat hij zeer ontgoocheld is in zichzelf en dat hij in vergelijking met het Nederlands kampioenschap, waar hij opgaf, geen verbetering gevoeld heeft."

"Maar als het de ene dag tegenslaat in de Tour, dan moet er 's anderendaags met goeie moed opnieuw tegenaan gaan. Het kan zomaar omdraaien."

"Ik zou het dan toch over een andere boeg gooien, ook voor de andere teams. Want als je op dezelfde manier met deze Alaphilippe naar de Mûr de Bretagne trekt, dan hang je."

"Je zou bijvoorbeeld bij de eerste passage van de Mûr de Bretagne of in de aanloop ernaartoe al iets kunnen doen. Alleen zijn de teams van de klassementsmannen bondgenoten van Alaphilippe. Zij willen de boel gesloten houden en zijn tevreden met eventueel boni's voor Roglic of Pogacar."