Julian Alaphilippe overmeestert rivalen en pakt geel, slagveld na zware valpartijen

Van der Poel buigt over zijn stuur en hijgt na. Het contrast is groot met Alaphilippe, die als een fris hoentje staat te dansen.

Het sprintje voor de 2e plaats - en dus bonificatieseconden - is voor Matthews of Roglic.

17 uur 12. Daar is de regenboog! In Hongarije zullen ze het niet graag zien, maar de regenboog schittert! Julian Alaphilippe levert maatwerk af na een helse inspanning. Hij wint en pakt de eerste gele trui. .

17:09

17 uur 09. Alaphilippe is er vroeg aan begonnen. Is het Turgis die nog probeert? De rest valt beetje bij beetje stil. Of is hij toch overmoedig geweest? Van der Poel komt tot bij Rog en Pog. .