Pechvogel Raman keek ook naar Cats: "Emma Meesseman is van andere planeet"

Sinds ze door een domme blessure haar EK in rook zag opgaan, is Jana Raman supporter nummer 1 van de Belgian Cats. De onfortuinlijke Raman zag gisteren op televisie hoe haar vriendinnen zich plaatsten voor de halve finales. "De ploeg heeft getoond dat ze op iedereen kunnen rekenen", vertelt Raman aan Sporza.

Jana Raman bekeek het zenuwslopende duel tegen Rusland samen met enkele vrienden. "Ik wilde een beetje volk rondom mij, zodat ik niet alleen was", zegt ze. "Het was superspannend. Ik heb de hele tijd zitten stressen. Na de laatste seconde kwam dan de ontlading." "In de kleedkamer hebben ze mij meteen opgebeld, zodat ik een beetje kon meevieren. Dat was supertof. Zo was ik er toch ook een beetje bij."

Ook Raman genoot van de onversneden klasse van Emma Meesseman. "Emma is van een andere planeet. Dat heeft ze gisteren nog maar eens bewezen. Als zij basketbal speelt, lijkt het een heel makkelijk spelletje. Maar als je naar de rest kijkt, is het ook duidelijk dat het niet zo simpel is als Emma het laat uitschijnen." "Emma is onze steunpilaar. Zonder haar zou het helemaal anders zijn. Wij rekenen op haar en zoeken haar ook echt op en zij weet het altijd op te lossen. Ze is echt van wereldniveau. Als zij iets zegt, luistert iedereen. We proberen allemaal om haar tips op te volgen."

"Heb vertrouwen dat het goedkomt met mijn hand"