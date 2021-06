Magistrale Emma Meesseman loodst Belgian Cats naar halve finales op EK

22:25 22 uur 25. Bibberen in slotseconden voor Belgian Cats. Bibberen in slotseconden voor Belgian Cats

22:24 22 uur 24. Halve finales! Rusland kan in de laatste vijf seconden niet meer scoren. België staat in de halve finales van het EK en is ook zeker van deelname aan het WK-kwalificatietoernooi. . Halve finales! Rusland kan in de laatste vijf seconden niet meer scoren. België staat in de halve finales van het EK en is ook zeker van deelname aan het WK-kwalificatietoernooi.

22:21 22 uur 21. Koelbloedige Allemand. Met nog vijf seconden op de klok blijft Allemand ijskoud in aanval. Met een knappe step-back jumper zet ze 85-83 op het bord. Rusland neemt een time-out. . Koelbloedige Allemand Met nog vijf seconden op de klok blijft Allemand ijskoud in aanval. Met een knappe step-back jumper zet ze 85-83 op het bord. Rusland neemt een time-out.

22:19 22 uur 19. Vadejeva maakt gelijk: 83-83. Vadejeva maakt gelijk: 83-83

22:18 22 uur 18. Nagelbijter in Straatsburg. Na balverlies van Kim Mestdagh, opnieuw op het veld na haar botsing met Massey, kan Rusland scoren op de fastbreak. Vadejeva maakt er met haar 30e punt 83-83 van. Nog 41 seconden op de klok! . Nagelbijter in Straatsburg Na balverlies van Kim Mestdagh, opnieuw op het veld na haar botsing met Massey, kan Rusland scoren op de fastbreak. Vadejeva maakt er met haar 30e punt 83-83 van. Nog 41 seconden op de klok!

22:16 22 uur 16. Glonti, weer zij. Die duivelse Glonti blijft maar met driepunters strooien: 5 op 6, straffe kost. Bij 81-79 zitten we weer met een "one possession game": bij de volgende aanval kan Rusland langszij komen. . Glonti, weer zij Die duivelse Glonti blijft maar met driepunters strooien: 5 op 6, straffe kost. Bij 81-79 zitten we weer met een "one possession game": bij de volgende aanval kan Rusland langszij komen.

22:15 22 uur 15. Ook Levchenko treft raak van achter de driepuntlijn. Dit doet pijn bij de Cats, maar altijd weer is daar Emma Meeseman. Met Vadejava in haar nek legt ze de bal toch gewoon binnen. . Ook Levchenko treft raak van achter de driepuntlijn. Dit doet pijn bij de Cats, maar altijd weer is daar Emma Meeseman. Met Vadejava in haar nek legt ze de bal toch gewoon binnen.

22:13 22 uur 13. Kim Mestdagh loopt in aanval tegen Billie Massey aan en dat is natuurlijk een blok graniet. Daar moet ze even van bekomen. . Kim Mestdagh loopt in aanval tegen Billie Massey aan en dat is natuurlijk een blok graniet. Daar moet ze even van bekomen.

22:11 22 uur 11. Ook Delaere doet nog eens haar duit in het zakje in aanval. Haar 6e punt is goed voor een kloof van 6 punten. . Ook Delaere doet nog eens haar duit in het zakje in aanval. Haar 6e punt is goed voor een kloof van 6 punten.

22:09 22 uur 09. 77-73. Julie Allemand lijkt het tempo van de wedstrijd steeds beter te dicteren en dat zien we graag. Ze strooit met assists voor Meeseman en Linskens en zo lopen de Cats weer vier puntjes weg. Nog 4 minuten! . 77-73 Julie Allemand lijkt het tempo van de wedstrijd steeds beter te dicteren en dat zien we graag. Ze strooit met assists voor Meeseman en Linskens en zo lopen de Cats weer vier puntjes weg. Nog 4 minuten!

22:08 22 uur 08. Driepunter Mestdagh. "Een driepunter van Kim Mestdagh zou welkom zijn", zegt onze commentator Kris Meertens. Een bom op bestelling, want Mestdagh voegt de daad bij het woord! . Driepunter Mestdagh "Een driepunter van Kim Mestdagh zou welkom zijn", zegt onze commentator Kris Meertens. Een bom op bestelling, want Mestdagh voegt de daad bij het woord!

22:06 22 uur 06. Meesseman blijft scoren. Prima steal van Delaere en Emma Meesseman is goed gevolgd. Ze wandelt door de Russische defensie en legt haar 29e punt binnen. Aan de overkant hangt Moesina de bordjes snel weer gelijk. 70-70 met nog ruim 5 minuten te spelen. . Meesseman blijft scoren Prima steal van Delaere en Emma Meesseman is goed gevolgd. Ze wandelt door de Russische defensie en legt haar 29e punt binnen. Aan de overkant hangt Moesina de bordjes snel weer gelijk. 70-70 met nog ruim 5 minuten te spelen.

22:05 22 uur 05. Komt ook Sjilova los? Laten we hopen van niet. Ze gooit haar tweede driepunter binnen en brengt Rusland langszij. . Komt ook Sjilova los? Laten we hopen van niet. Ze gooit haar tweede driepunter binnen en brengt Rusland langszij.

22:04 22 uur 04. Linskens zit in foutenlast en moet verdedigen op Vadejeva en dus zoeken de Russen hun center telkens weer slim op. Na een knappe schijnbeweging kan de ploeggenote van Meesseman bij Jekaterinenburg makkelijk scoren. . Linskens zit in foutenlast en moet verdedigen op Vadejeva en dus zoeken de Russen hun center telkens weer slim op. Na een knappe schijnbeweging kan de ploeggenote van Meesseman bij Jekaterinenburg makkelijk scoren.

22:01 22 uur 01. Julie Vanloo staat met een teen op de driepuntlijn en krijgt zo maar twee punten voor haar shot. Aan de overkant antwoordt Sjimalova met een bom: 65-61. . Julie Vanloo staat met een teen op de driepuntlijn en krijgt zo maar twee punten voor haar shot. Aan de overkant antwoordt Sjimalova met een bom: 65-61.

21:58 21 uur 58. Nog tien minuten. In de slotseconden van het 3e quarter probeert Allemand haar kunstje van vlak voor de rust te herhalen, maar dit keer rolt de bal eruit. In de rebound kan Meesseman de bal niet meer binnenduwen. Zo is het verschil na 30 minuten 5 punten: 63-58. We maken ons op voor 10 nerveuze slotminuten. . Nog tien minuten In de slotseconden van het 3e quarter probeert Allemand haar kunstje van vlak voor de rust te herhalen, maar dit keer rolt de bal eruit. In de rebound kan Meesseman de bal niet meer binnenduwen. Zo is het verschil na 30 minuten 5 punten: 63-58. We maken ons op voor 10 nerveuze slotminuten.