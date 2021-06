Frankrijk klopt Wit-Rusland in halve finales van EK basketbal

Frankrijk heeft zich een weg gebaand voorbij Wit-Rusland in de eerste halve finale op het EK basketbal. De Franse vrouwen namen gaandeweg de wedstrijd in handen en wonnen overtuigend met 61-73.

In het tweede quarter namen de Franse dames afstand van de Wit-Russen. De kloof van 8 punten was genoeg om het geloof van de Wit-Russische vrouwen een flinke dreun te geven. Frankrijk gaf de controle over de wedstrijd niet meer uit handen en boekt een ticket naar de finale.

De Belgian Cats weten dus wie hun tegenstander is in een eventuele finale en troostfinale. Bij winst ontmoeten de Belgen Frankrijk, bij verlies tegen Servië vanavond strijden de Cats tegen Wit-Rusland om brons.