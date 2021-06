Wat een anti-climax! Belgian Cats missen EK-finale op de buzzer

ONWAARSCHIJNLIJK! Cats scoren net na de buzzer en verliezen nipt van Servië

De Belgian Cats wisten op voorhand dat Servië een fysiek sterke tegenstander was. Dat werd snel duidelijk in de openingsminuten. De Servische dames zetten hoog druk en scoorde nagenoeg elk shot dat ze ondernamen.

De Cats keken al snel aan tegen een fikse achterstand. Emma Meesseman werd niet bereikt, maar dankzij enkele driepunters van Hanne Mestdagh en Julie Allemand werd de schade beperkt tot 6 punten achterstand na quarter 1.



In het 2e quarter was het aan de Belgen om een verschroeiende start te maken. Na een rommelige fase, nam Julie Allemand de regie in handen. Onder haar impuls gingen de Cats op en over hun tegenstander.

Na de rust kwam er zand in de machine bij de Cats. Aanvallend stuitten ze op een muur, defensief vonden ze geen antwoord op Vasic en Crvendakic. Met dank aan de eerste puntjes van Emma Meesseman klampten de Cats vast aan hun voorsprong.

Een thriller. Daar stevenden de Cats alweer op af. In het absolute slot deden de Belgische dames er alles aan op een nipte achterstand om te buigen in een overwinning. En bijna was het zover. Kim Mestdagh scoorde op de buzzer de winnende treffer, maar de bal verliet haar hand een fractie van een seconde te laat. Geen finale voor de Belgian Cats, wel een wedstrijd om het brons tegen Wit-Rusland.

Cats en Servië doen 18 minuten over de laatste 3 minuten

België: Allemand 18, Delaere 14, Kim Mestdagh 11, Meesseman 8, Hanne Mestdagh 7, Linskens 8, Massey 5 en Geldof 2.

Kim Mestdagh: "Toch jammer dat die review bestaat"

Kim Mestdagh was de hoofdrolspeelster in de slotseconden van de wedstrijd. Hoe heeft zij die beleefd? "Ik wist dat het nog 1 seconde was en nam het shot. Dat ging erin"; vertelt ze. "Op een of andere manier dacht ik dat niet kon doen binnen de seconde. Dat die review bestaat, is wel jammer", lacht Mestdagh. "Ik voelde het meteen. Emma vroeg nog wat mijn gevoel was en ik zei dat het te laat was. Maar dan nog, je weet het nooit."

Ik voelde dat het te laat was, maar je weet nooit. Kim Mestdagh

"2 minuten voor het einde dachten we dat Servië sterker was. Op een of andere zotte manier, creëer je dan toch die hoop. Die wordt na 1 minuut door een review weer weggenomen." Mestdagh is trots op de prestatie van de Cats tegen Servië. "Het was een moeilijke wedstrijd. We zijn blijven vechten, blijven knokken. Ook al hadden we enkele moeilijke momenten."

"Onze start was niet goed, zij beginnen scherp en scoren aan 100%. In de 2e helft gaven we te veel rebounds weg."

"Uiteindelijk is het een prestatie om trots op te zijn, maar dat is moeilijk om te beseffen nu", besluit de Belgian Cat.

Philip Mestdagh: "Te veel offensieve rebounds weggegeven"

Kim Mestdagh: "Had wel het gevoel dat het te laat was"