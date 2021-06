Kenneth Brylle (ex-RSCA, ex-Club): "Voorval met Eriksen kan ook positief werken"

Brylle speelde in ons land kampioen bij Anderlecht (1981) en Club Brugge (1988) en is al 10 jaar werkzaam bij die laatste: "Ik ben scout van de eerste ploeg", vertelt de 62-jarige ex-aanvaller in perfect Nederlands. "En we doen het niet zo slecht."

"Ik woon ondertussen al langer in België dan ik ooit in Denemarken gewoond heb, maar mijn bloed stroomt nog altijd 100 procent voor Denemarken. Ik supporter vanavond voor mijn vaderland."

Hoe heeft hij Denemarken-Finland en de hartstilstand van Christian Eriksen beleefd? "Ik was geschrokken en was ervan overtuigd dat dat niet goed ging aflopen. Gelukkig zit het leven toch anders in elkaar. Ik heb de rest van de wedstrijd wel niet meer gezien. Dat kon ik niet meer."

"Ik vond het ook niet correct dat de spelers nog op het veld moesten staan, een uur nadat het gebeurd was, en zeker ook niet de dag nadien. Er was beter een andere oplossing geweest. Maar dit is de keiharde wereld van het geld. Het strikte schema moest gehandhaafd."