Lukaku wil Eriksen bezoeken in ziekenhuis: "Maar op veld geen plaats voor medelijden"

De Duivels trainen vanavond al in het stadion waar Eriksen enkele dagen geleden neerviel. "Dat doet wel iets", vertelde Lukaku voor de training. "Maar ik probeer het achter mij te laten. Mijn hoofd staat nu op de match, we moeten door."

Lukaku kent Eriksen van bij Inter. "Ik heb hem al een berichtje gestuurd en hij heeft laten weten dat hij oké is. Ik heb ook al aan de coach gevraagd of ik hem zou mogen bezoeken in het ziekenhuis, we zullen wel zien of dat mogelijk is. Maar nu moet hij even tijd krijgen met zijn familie om te revalideren."

"We hebben wel iets voorbereid met de groep morgen. In de 10e minuut zullen we de bal buiten trappen en applaudisseren. Dat is onze steunbeteuging. Dat is de normaalste zaak van de wereld want we hebben verschillende spelers in de groep die hem persoonlijk kennen."

"Maar morgen zijn we hier ook om te winnen, dat blijft de belangrijkste taak. Er is op dit niveau geen plaats voor medelijden."