Martinez: "Moeten lang in toernooi blijven zodat Castagne op bezoek kan komen"

De operatie van Timothy Castagne was een topic in de media vandaag. Die zou niet zo simpel geweest zijn, maar bondscoach Roberto Martinez stelt gerust. "We wisten dat het complexe breuk was. Het was ook erg gezwollen."

"Maar de operatie is goed verlopen. Het was een lange ingreep, maar wel een geslaagde. Hij zal weer kunnen spelen. Vandaag of morgen zal hij het ziekenhuis al mogen verlaten."

"Hij droomt er nog van om op dit EK te spelen, maar dat wordt moeilijk", lacht Martinez. "Maar we moeten wel lang genoeg in het toernooi blijven zodat hij zeker op bezoek kan komen. De hele ploeg stuurt hem de beste wensen."

De rest van de kern is wel fit. "Dat is belangrijk. We hebben nu 2 matchen op 5 dagen en iedereen zal een belangrijke rol krijgen. We bekijken elke speler individueel. Ze zijn medisch fit, maar ik ga ze niet zomaar op het veld gooien en hopen dat het lukt. We moeten ze op een goeie manier introduceren."

"Dat ik nu keuzes moet maken? Dat is wat een coach wil. Geef me maar iets om me het hoofd over te breken."

En wat met Vertonghen? "Hij zal trainen vandaag en dan bekijken we het. Ik verwacht geen reactie."