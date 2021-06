De Bruyne wringt België met 2 klasseflitsen in de 1/8e finales

Denemarken - België in een notendop

Samenvatting van Denemarken - België (1-2)

Een onverbiddelijke wake-up call

Poulsen, Braithwaite, Wass zouden vervolgens opnieuw dreigen. Het eerbetoon in minuut 10 aan de onfortuinlijke Christian Eriksen was zowaar een welgekomen ademmoment voor de Rode Duivels.

Net zoals de andere Belgen kregen ze geen voet aan de grond in de eerste 45 minuten. Compleet overtroffen in enthousiasme door de Denen. Amper 3 minuten na de openingstreffer volgde alweer een enorme mogelijkheid. Ex-Genk-speler Maehle speelde veel te makkelijk Alderweireld uit, Courtois voorkwam erger.

Al na 99 seconden was het raak. Een slechte inspeelpass met buitenkantje rechts van Denayer belandde in de voeten van Højbjerg. De middenvelder vond de volledig vrijstaande Poulsen, die Courtois vloerde met een gekruist schot (1-0).

Een wake-upcall. De eerste helft van de Rode Duivels was er eentje die deze generatie zelden afleverde. Volledig weggeblazen door Denemarken. De thuisploeg, voortgestuwd met Christian Eriksen in gedachten, begon als een bezetene aan de partij in een kolkend Parken Stadion.

Denayer gaat al meteen in de fout en Poulsen knalt Denemarken op 1-0

Koninklijke ommekeer via De Bruyne

Bondscoach Martinez kon niet anders dan ingrijpen. En trok meteen de gouden joker uit zijn broekzak: Kevin De Bruyne, hersteld van een gebroken neus en oogkas.



Meteen kregen de Duivels meer grip op de partij. Na 10 minuten in de tweede helft vertaalde zich dat in een heerlijke gelijkmaker. Lukaku liet voor het eerst het beest in zich los en schudde twee Denen van zich af. De Bruyne bleef vervolgens ijzig kalm - velen zouden schieten - en vond de vrijstaande Thorgan Hazard (1-1).



De Belgische trein was vertrokken. En dan stapten op het uur ook nog eens Witsel en Eden Hazard aan boord - wat een weelde, deze nationale ploeg.





Het was evenwel De Bruyne die de match volledig naar zich toe trok. Lukaku was nog maar eens de onverzettelijke kapstok in een Belgische aanval, met de middenvelder als eindstation. Die trapte met zijn fluwelen linker staalhard in de benedenhoek (1-2).

King Kevin is back - vanuit de tribune zag Koning Filip wie vandaag het kroontje toebehoorde.





Het plekje in de achtste finale is nu al een feit. Al ontsnapten de Belgen nog door het allerkleinste gaatje. Braithwaite trof de lat, een poging van Jensen zoefde net over.

Kopenhagen was een waarschuwing voor de Rode Duivels. Maar goed dat De Bruyne net op tijd weer fit was...