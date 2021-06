Bondscoach Martinez: "Zo serieus zijn we al lang niet meer getest"

Minstens een helft zag het er benard uit voor de Rode Duivels, die overspoeld werden door de Denen en daar zelf weinig tegenover zetten. "De eerste 20 minuten waren we shell shocked. We gingen over onze toeren en konden niet doen wat we normaal doen."

"Petje af voor de Denen, want zij hebben de aanwezigheid van al die supporters in hun voordeel kunnen draaien. Zo serieus waren we al lang niet meer getest."

"De hamvraag is dan: hoe reageer je als ploeg? Dit is een ploeg die voor elkaar door het vuur gaat, het zijn jongens met een groot hart. Ze willen alles geven om te winnen, ondanks die vijandige sfeer."

"De spelers hebben ook de ervaring om tijdens de match te kunnen bijsturen. In de 1e helft waren we telkens te ver van de actie, hadden we nooit controle. Dat was in de 2e helft beter. De Bruyne zag waar de ruimte lag."

België is al zeker van de 1/8e finales. Betekent dat dat Martinez voor de slotmatch tegen Finland een hoop invallers speelminuten zal gunnen, zoals hij eerder ook deed op het WK tegen Engeland? "Laat ons eerst deze zege vieren, daarna kunnen we over Finland praten."