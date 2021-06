Invaller De Bruyne doet Duivels draaien: "Ik was oké, maar had ook mindere momenten"

De Bruyne: "Weerbaarheid is belangrijk in een toernooi"

Kevin De Bruyne raapte zijn eerste speelminuten op sinds hij in de CL-finale met Manchester City zijn oogkas en neus brak. Het leek alsof hij nooit weg geweest was en deed de zwalpende Belgen alsnog draaien.

"Ik vond het zelf oké, maar ik had ook mindere momenten", blijft De Bruyne bescheiden. "Omdat die breuk nog niet helemaal geheeld was, had ik soms wat schrik om duels aan te gaan met mijn hoofd."

"Het was ook zwaar, want het was een intens halfuur. Dat heb ik daarna toch gevoeld. Last had ik niet. Ik heb immers geen gevoel meer aan de linkerkant (van zijn neus). Die zenuw is aangetast en het kan tot 6 maanden duren voor dat gevoel terug is. Het is heel ambetant, maar je kunt ermee spelen."

Vanaf de bank zag De Bruyne zijn ploegmaats afzien. "Je wist dat het moeilijk zou worden door alles wat er gebeurd is. We maakten snel een klein foutje en dan waren er nog die Deense fans! Wij hadden geen rust aan de bal. In de 2e helft konden we de bal wel rustig rondspelen en op het juiste moment de actie inzetten."

"Ik ben blij dat we getoond hebben dat we weerbaar zijn. Dat is heel belangrijk in een toernooi."