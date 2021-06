4 psychologen en bubbel-break: hoe Denemarken in 5 dagen herstelde van Eriksen-trauma

Een match die er eigenlijk geen meer was. Afgelopen zaterdag werkte Denemarken op automatische piloot de partij tegen Finland af. Waanzinnig, eigenlijk. Het team zag enkele uren eerder ploegmaat Christian Eriksen op het veld gereanimeerd worden na een hartstilstand. Duidelijk onder de indruk van de gebeurtenissen stond het hoofd nadien niet naar voetbal - een logisch verlies was het resultaat (0-1). Achteraf beklaagde iedereen bij Denemarken zich de beslissing om voort te spelen. "Het was de foute keuze", gaf bondscoach Kasper Hjulmand achteraf toe. "Ik had er een slecht geweten door."

Plots stelt iedereen in Denemarken zich de vraag: kunnen wij iemand helpen die een hartstilstand krijgt? Journalist Sami Don Petersen

De mentale impact van het moment was dan ook groot. "Het hele land was in shock door de gebeurtenissen", vertelt Sami Don Petersen, watcher van de Deense nationale ploeg voor persbureau Ritzau. "Eriksen is een held in Denemarken. Plots blijken die ook sterfelijk te zijn." In het land brengt het voorval zelfs een politiek debat op gang. Petersen: "Iedereen stelde zich plots de vraag: kunnen wij iemand helpen met een hartaanval? Zelfs mijn eigen werkgever stuurde een mailtje naar het hele bedrijf met de locatie van de dichtstbijzijnde reanimatie-kit."

Team van psychologen en trauma-experten

En toch moet ook de Deense nationale ploeg verder op dit EK. The show must go on. Het helpt uiteraard dat de toestand van Eriksen ondertussen volledig gestabiliseerd is. De middenvelder postte 2 dagen gelden zelfs een selfie vanuit het ziekenhuis. Daarin vroeg hij aan zijn ploegmaats om "voor gans Denemarken te spelen." (lees voort onder de Instagram-post)

De ploegleiding deed er overigens alles aan om het verwerkingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo mocht het gezin van de Deense spelers één dag na de feiten uitzonderlijk even toetreden tot de teambubbel. "Het heeft me deugd gedaan", gaf bondscoach Hjulmand toe. De Deense federatie schakelde een team van 4 psychologen en trauma-experts in, die de spelers van dichtbij begeleiden. Ook de gebruikelijke wedstrijdvoorbereiding werd zo snel snel mogelijk hervat, met trainingen en tactische meetings. Gisterenmiddag stond de verplichte persconferentie één dag voor de wedstrijd op het programma. Naast de coach schoven ook spelers Thomas Delaney en Youssouf Poulsen aan. "De groep is nog steeds een beetje emotioneel, maar het gaat steeds beter", merkte Petersen. "Aanvoerder Simon Kjaer heeft het naar verluidt wel nog steeds moeilijk. Hij diende de eerste zorgen toe aan zijn goede vriend Eriksen. Tegen Finland was Kjaer ook niet in staat om de wedstrijd uit te spelen door de emoties." "Toch heb ik het gevoel dat Denemarken de gebeurtenissen naar iets positiefs zal kunnen omzetten. De ploeg is vastbesloten om nog iets te maken van dit EK. Ze willen Christian trots maken."

Bondscoach Kasper Hjulmand hervatte zo snel mogelijk de orde van de dag.

Terug naar plek van het onheil

Dat moet wel gebeuren op de plek van het onheil. Tot dusver keerden de Denen nog niet allemaal terug naar het Parken Stadion, waar Christian Eriksen op slechts enkele honderden meters in het ziekenhuis ligt. Gisteren werkte de ploeg zijn slottraining (ongebruikelijk) af in Helsingor, op 45 minuten van de wedstrijdarena. Spelers die dat wilden, konden 's avonds wel met een busje naar het stadion om de eerste emoties een plek te geven. "De match tegen België wordt sowieso sentimenteel", aldus Petersen. "Maar in het stadion zullen er voor het eerst 25.000 fans zitten. Die zullen de ploeg vooruitstuwen met Eriksen in gedachten." "Misschien is dat ook gewoon de beste therapie: opnieuw voetballen in een kolkend stadion." Met Christian Eriksen ongetwijfeld als grootste supporter.