Belgian Cats na verrassende EK-nederlaag: "De druk is verviervoudigd"

"Un jour sans", vertelde Julie Allemand na de verrassende uitschuiver tegen Bosnië. "Een offday en dan nog van de hele ploeg. We waren niet goed genoeg in de afwerking."

"Dit is een zware nederlaag, ja. Al denk ik dat Bosnië niet gewonnen heeft, maar wij hebben deze match vooral verloren."

"Het is vreemd om te zeggen, maar we waren ervan overtuigd dat het op een bepaald moment zou kantelen. Dat is niet gebeurd."

"We moeten nu onmiddellijk reageren en de rug rechten. Er zijn nog twee groepsmatchen. Er is nog niets verloren. Maar we moeten de komende duels wel winnen."

Speelde de afwezigheid van Jana Raman een rol? "Als je verliest, is het altijd makkelijk om te zeggen dat je iemand gemist hebt. Maar het was aan ons om oplossingen te vinden."

"Ons doel om deze groep te winnen verandert niet, maar dan hebben we twee zeges nodig. Morgen moet er een blok staan tegen Slovenië."