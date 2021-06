Matige Belgian Cats bijten hun tanden stuk op stug Bosnië in 1e EK-match

Bosnië, de nummer 34 van de wereld, was op papier het zwakke broertje in de groep van België, maar presenteerde zich in Straatsburg als een sterk geheel.

Onder impuls van een ongrijpbare Babic (23 punten) en met de steun van de genaturaliseerde Jonquel Jones - ploegmakker van Emma Meesseman bij Jekaterinenburg - nam Bosnië vanaf het begin het heft in handen.

Een slordig spelend België moest de hele wedstrijd achtervolgen. De Cats raakten nu en dan wel eens in de buurt van Bosnië, maar wekten nooit de indruk dat ze erover zouden denderen.

Klasbak Emma Meesseman (24 punten en 13 rebounds) acteerde als enige op haar niveau en vond te weinig steun in aanval. De statistieken spraken boekdelen: met een afwerkingspercentage van 33,8%, waarvan 3 op 28 driepunters, is het altijd moeilijk om op dit niveau te winnen.

In de slotfase gingen de kopjes naar beneden, waardoor Bosnië nog een overdreven kloof van 15 punten op het bord zette: 70-55. Oplapwerk dus voor bondscoach Philip Mestdagh, want morgen wacht al de volgende opdracht tegen het verraderlijke Slovenië.