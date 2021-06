Waarom was het geen buitenspel bij de 1-0 van Romelu Lukaku?

Romelu Lukaku opende de score tegen Rusland. De Russen dachten meteen aan buitenspel. Lukaku stond op het moment van de pass van Dries Mertens inderdaad in buitenspel, maar toch was het een geldig doelpunt.

Omdat de Russische verdediger Semenov de bal met opzet probeerde weg te werken terwijl Lukaku niet in de buurt van de bal was en Lukaku de bal dankzij de interventie in zijn bezit kreeg, werd het buitenspel opgeheven.

Het buitenspel kwam aan bod aan de tafel van Karl Vannieuwkerke in Villa Sporza. "Volgens de UEFA kan een speler niet buitenspel staan als hij het duel om de bal niet aangaat", legde analist Frank Boeckx uit.

"Als er geen onbedoelde deviatie is, maar een interventie van de verdediger, dan is het geen buitenspel. Het is een mislukte interventie waardoor Lukaku eigenlijk de pass krijgt van de verdediger en het buitenspel zo opgeheven wordt."

Blijkbaar waren de scheidsrechters ook goed op de hoogte, want scheidsrechtersbaas Roberto Rossetti had een gelijkaardige fase in zijn briefing voor de refs gestoken.