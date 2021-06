"Witsel zit voor op schema, hij krijgt tegen Denemarken al minuten"

19:27 19 uur 27. Einde persconferentie. De persconferentie is afgelopen. De bondscoach had opvallend positief nieuws te vertellen over onder meer Witsel en Eden Hazard. Ook de blessure van Jan Vertonghen lijkt mee te vallen, al liet Martinez wel uitschijnen dat hij wellicht geen risico met hem neemt tegen Denemarken. . Einde persconferentie De persconferentie is afgelopen. De bondscoach had opvallend positief nieuws te vertellen over onder meer Witsel en Eden Hazard. Ook de blessure van Jan Vertonghen lijkt mee te vallen, al liet Martinez wel uitschijnen dat hij wellicht geen risico met hem neemt tegen Denemarken.

19:27 19 uur 27. Witsel zit voor op schema. Het plan was om 20 minuten te kunnen spelen tegen Finland, anders zou hij niet geselecteerd worden. Maar nu zal hij tegen Denemarken ook al kunnen spelen. Roberto Martinez.

19:25 19 uur 25. Door het positieve nieuws dat ons vanuit Kopenhagen bereikt, zou de match tegen Denemarken donderdag een soort eerbetoon aan Eriksen moeten worden. Roberto Martinez.

19:24 19 uur 24. Thomas Meunier heeft jaren na elkaar heel veel gespeeld, maar dit seizoen heeft hij vaker kunnen nadenken. Het was een zwaar seizoen voor hem. Maar je zag hem opfleuren gisteren. Dat soort matchen heeft hij nodig. Roberto Martinez.

19:22 19 uur 22. Er zijn meer zaken die nog kunnen verbeteren na de match tegen Rusland dan dat er zaken zijn waar we tevreden over kunnen zijn. Roberto Martinez.

19:20 19 uur 20. We hebben heel wat data waarop we ons baseren. Ik denk dat Eden meer minuten aankan. We moeten alleen beslissen of dat betekent dat hij aan de match begint of gewoon langer invalt. Roberto Martinez over het gevaar om te overhaasten met Eden Hazard.

19:18 19 uur 18. Ik denk niet dat het een vreemde wedstrijd wordt tegen Denemarken. Het zal voor de aftrap wel even emotioneel zijn. Je mag niet afgaan op de 2e helft tegen Finland om het niveau van de Denen af te meten. We hebben een goeie match nodig om in dit toernooi te kunnen groeien. Roberto Martinez.

19:16 19 uur 16. Ik ben tevreden over de invalbeurt van Eden (Hazard). Het was een enorm, enorme stap vooruit. Hij speelde weer bevrijd, op intuïtie. Nu is het belangrijk dat hij dit ook over 90 minuten kan tonen. Tegen Denemarken moet hij al meer in actie komen. Roberto Martinez.

19:15 19 uur 15. Als we de finale halen, zal Timothy (Castagne) er zeker bij zijn, maar ik denk niet op het veld. Ik geloof in medische mirakels, maar hij heeft toch echt 4 weken nodig om hiervan te herstellen. Roberto Martinez.

19:14 19 uur 14. Het was een goeie training met Axel (Witsel) en Kevin (De Bruyne). Ik verwacht dat Axel al op een of andere manier een rol krijgt in de volgende match. Kevin traint morgen met de groep. Dan beslissen we ook over zijn deelname tegen Denemarken. Roberto Martinez.

19:13 19 uur 13. De enkel van Vertonghen is een beetje gezwollen. We wachten nog 48 uur om het te bekijken. Ik verwacht geen problemen voor de match tegen Finland, we moeten nog kijken of hij er ook bij kan zijn tegen Denemarken. Ik heb er een goed gevoel bij. Hij voelde zich al beter dan gisteren. Roberto Martinez.

19:11 19 uur 11. Zo dadelijk Martinez. Dedryck Boyata is er vanaf, over enkele minuten wordt zijn plaats overgenomen door de bondscoach.

19:08 19 uur 08. Ik heb het ooit meegemaakt dat een ploegmaat hetzelfde overkwam als Eriksen. Fabrice Muamba, die met mij bij Bolton speelde, was zelfs 20 minuten klinisch dood. Dedryck Boyata.

19:07 19 uur 07. Het incident met Eriksen zal de match tegen Denemarken toch speciaal maken. Het verlies van een sleutelspeler kan in 2 richtingen werken voor de Denen: het kan hen destabiliseren, maar het kan hen ook een extra boost geven. Dedryck Boyata.

19:06 19 uur 06. Een reden dat ik tegen Rusland mocht spelen, was omdat ik fysiek sterk ben en ik al goeie matchen tegen Dzjoeba heb gespeeld. Maar ik denk niet dat dat de énige reden was. Dedryck Boyata.

19:05 19 uur 05. Ik ben 30 jaar en geen 19 meer. Ik ben aanvoerder bij mijn club. Ik ben toch al iemand met ervaring. Dedryck Boyata.

19:01 19 uur 01. Ik zal nooit een basisplaats opeisen bij de nationale ploeg. Martinez geeft me wel altijd veel vertrouwen en elke keer dat ik speel, probeer ik dat vertrouwen niet te beschamen. Dedryck Boyata.

19:00 19 uur . Ik wist pas op de bespreking vlak voor de match dat ik zou spelen, maar we werken de hele week naar de wedstrijd toe met een basisplaats in het achterhoofd. Dedryck Boyata.