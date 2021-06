Bondscoach: "Eden Hazard gaat zeker nog 90 minuten spelen op het EK"

Roberto Martinez heeft goed nieuws over sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De ene heeft een goede indruk gemaakt op zijn eerste groepstraining, de andere gaan we zeker nog een hele EK-wedstrijd aan het werk zien. Dat vertelde de coach van de Rode Duivels in een gesprek met Sporza.

Witsel en De Bruyne kunnen invallen in Denemarken

De Rode Duivels hadden gisteren sterkhouders Kevin De Bruyne en Axel Witsel niet nodig om Rusland te verslaan (3-0). Spelen ze de komende groepsmatchen wel? Donderdag wacht Denemarken, maandag 21 juni Finland. "Ze hebben net getraind", vertelt bondscoach Roberto Martinez. "Voor Kevin was het de eerste keer met de groep. Het zag er echt goed uit." Wanneer De Bruyne kan spelen, is nog afwachten. Martinez: "We hebben nog twee goede trainingssessies nodig om dat in te schatten", legt Martinez uit. "Op dit moment lijkt het me alleszins niet onmogelijk om al te spelen. Hetzelfde geldt voor Axel Witsel."

Maar nog niet in de basiself? "Neen, neen. Maar kijk hoe Eden Hazard gisteren genoten heeft van zijn invalbeurt. De impact die hij heeft, is van grote waarde voor het team. Hij is een grote plus."

Kevin De Bruyne (archieffoto) staat weer op het trainingsveld.

"Rustig aan met Eden Hazard"

Eden Hazard zelf had op meer dan 20 minuten gehoopt. "Stap per stap gaan we richting een volledige wedstrijd", stelt de bondscoach. "Het is belangrijk dat hij zich goed voelt en dat zijn lichaam beetje bij beetje went aan interlandvoetbal."

"We doen het rustig aan, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dit toernooi nog 90 minuten zal spelen."

Eden Hazard slalomt in Rusland.

"Timothy Castagne liep 3 of 4 breuken op"

Voor Timothy Castagne is het EK al afgelopen. "Dat was het droevige nieuws van gisteren", pikt Roberto Martinez in. "Hij heeft het oefenkamp al verlaten. Dinsdag heeft hij een afspraak bij de specialist." "Op de beelden hebben we kunnen zien dat het niet om 2, maar om 3 of 4 breuken gaat. Hij zal perfect herstellen, maar dat zal wel zo'n 6 weken duren." "Jan Vertonghen heeft dan weer een typische klap op zijn enkel gekregen. Het is nog even afwachten of hij fit geraakt voor de volgende match (donderdag tegen Denemarken, red). De wedstrijd tegen Finland haalt hij sowieso", verzekert de bondscoach."

Romelu Lukaku en Timothy Castagne.

"Youri Tielemans groeide in de wedstrijd"

Had Youri Tielemans het gisteren moeilijk om de ruimtes te vinden? "Neen", vindt de bondscoach. "Het is nog een jonge speler, die zijn eerste openingsmatch speelde op een groot toernooi. Ik was erg onder de indruk van zijn maturiteit."

"Tegenstanders maken het ons ook graag extra lastig. Gisteren zag ik Rusland snel overschakelen van een 4-mans- naar een 5-mansverdediging. Dan kan je niet 90 minuten lang op dezelfde manier door die defensie dringen."

"Maar ik zag Youri in de wedstrijd groeien, vooral in de tweede helft vond hij de ruimtes. En gisteren moesten we eerder het veld breed houden dan verticaal te spelen. Zo konden we onze wingbacks de nodige ruimte gunnen. Daar speelden Youri en Leander (Dendoncker, red) een belangrijke rol in." "Natuurlijk willen we nog beter voetballen en de perfecte 90 minuten spelen, maar de realiteit is dat de tegenstander ons ook uitdaagt en wij ons met momenten zullen moeten aanpassen."



Natuurlijk willen we nog beter voetballen en de perfecte 90 minuten spelen, maar de realiteit is dat de tegenstander ons ook uitdaagt. Roberto Martinez