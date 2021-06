Russische coach niet tevreden: "Domme fouten en geen goeie mentaliteit"

Rusland ging kansloos onderuit in Sint-Petersburg. De Russen konden eigenlijk nooit echt een vuist maken tegen de Rode Duivels.

De Russische bondscoach Tsjertsjesov nam op de persconferentie na de wedstrijd geen blad voor de mond.



"De 3-0 is een eerlijk resultaat. De score had minder zwaar kunnen oplopen, maar wij maakten te veel domme fouten. Ik ben ook niet tevreden over onze wedstrijdmentaliteit."

"Na de vroege 1-0 hadden we meer moeten tonen. We speelden daarna wel iets compacter, maar kwamen niet aan kansen. België hield achteraan alles ook goed dicht en hield de bal vlot in de ploeg".

De Russische kapitein Artem Dzjoeba had in het begin van de wedstrijd het gevoel dat zijn team makkelijk een punt uit de brand zou slepen.

"We begonnen goed en hadden de match onder controle. Maar één domme fout veranderde alles. Daarna was het tegen zo'n sterke tegenstander erg moeilijk om opnieuw in de match te geraken", zei de aanvaller.