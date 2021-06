De ideale start: Lukaku en Meunier leiden Duivels naar vlotte zege tegen Rusland

België - Rusland in een notendop

Lukaku scoort voor Eriksen

Kleine kansjes over en weer volgden. Een kopbal van Fernandes recht op Courtois, Dendoncker die over mikte en Thorgan Hazard met een schot op Sjoenin.

10 minuten had hij ervoor nodig. Met dank aan een flater van Semenov, die dramatisch wegwerkte en zo het buitenspel van Lukaku teniet deed. De spits werkte genadeloos af en liep recht naar de dichtbijzijnde TV-camera. "Chris, sterkte man, I love you", zei Lukaku.

Castagne out, Meunier verdubbelt

Kort voor het halfuur ook even opschudding. Castagne botste in een kopduel hard tegen het hoofd van een stenen Rus. De rechtsachter kon niet meer voort en moest met een pijnlijke grimas en een oogkasbreuk aan de kant.



Een geluk bij een ongeluk: zijn vervanger Meunier had meteen een enorme impact. 7 minuten nadat hij in het veld was gekomen, trapte de flankverdediger een slecht weggewerkte bal van doelman Sjoenin binnen. Een tweede Russische assist. Spasibo, dankjewel.



Het was duidelijk dat de thuisploeg niet meer is wat ze geweest is. Meunier - opnieuw hij - zocht kort voor rust naar een penalty maar kreeg er geen. En slangenmens Carrasco trapte na een geweldige dribbel net over. Rusten bij 2-0.