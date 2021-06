Eden Hazard: "Ik heb een bal of 3 verloren, maar ik heb me geamuseerd"

"Ik had gehoopt om wat meer te spelen, maar het ging goed", lachte Eden Hazard na de wedstrijd bij onze collega's van de RTBF.

"Ik voel me de laatste weken beter en beter op training en ook vandaag voelde het fijn aan. Ik heb wel een bal of 3 verloren, maar het heeft me deugd gedaan."





Hazard zocht snel de Russen op om ze tureluurs te dribbelen. "De coach had me dat gevraagd. "Denk niet aan je blessures, vermaak je", zei hij. En dat heb ik ook geprobeerd."



Wanneer speelt Hazard weer zijn topniveau? "Dat komt er nog aan", beloofde hij. "Beetje bij beetje verzamel ik meer minuten. Het is vooral de bal die ik gemist heb."

"Het is nu zaak om het ritme weer te vinden. Ik mag nog niet te veel spelen, maar ook niet te weinig."