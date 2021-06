Lukaku: "Veel tranen voor de match voor Christian, lastig om mij te focussen"

Romelu Lukaku droeg zijn eerste doelpunt op dit EK op aan zijn Inter-ploegmaat Christian Eriksen, die in het ziekenhuis herstelt van een hartstilstand tijdens de match tegen Finland.

"Ik heb veel tranen gelaten voor de wedstrijd", geeft Lukaku toe. "Het was heel moeilijk om mij te focussen op de match. Ook Toby (Alderweireld), Jan (Vertonghen) en Nacer (Chadli) hadden het zeer moeilijk. We kennen hem heel goed."

"Ik denk dat hij buiten levensgevaar is. Ik ga hem zeker een berichtje sturen, maar hij hoeft niet meteen te antwoorden. Ik hoop dat hij gezond wordt, voor zijn 2 kinderen die hem nodig hebben, en voor ons als ploeg, ook klinkt dat egoïstisch."

Over de match zelf was Lukaku opvallend kritisch. "Onze eerste helft was goed, onze tweede helft slordig. Daar moeten we aan werken. Als we verder willen geraken in het toernooi moet het beter dan in de tweede helft. Ik ben blij met de zege, maar mijn gedachten zijn nu toch vooral bij Christian."