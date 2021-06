Timothy Castagne breekt oogkas en moet het EK al verlaten

Timothy Castagne lag op de rechterflank in de weegschaal met Thomas Meunier, maar de Leicester-speler kreeg voor het duel tegen Rusland de zegen van de bondscoach. Helaas voor hem was het feestje van korte duur.

Vertonghen en zijn enkel

Jan Vertonghen liep ook averij op in Rusland, zij het minder erg. De recordinternational moest met enkelpijn van het terrein na een beuk van de Russische aanvaller Dzjoeba.

De Belgische verdediger probeerde nog voort te spelen, maar niet veel later gaf hij de fakkel door aan zijn maatje Thomas Vermaelen.

"Zijn situatie is minder erg", zei de bondscoach. "Over 48 uur zullen we exact weten waar hij aan toe is."

"Gezien mijn verleden tape ik mijn enkel altijd goed in. Gelukkig, anders had ik hier niet gestaan", sprak Vertonghen zelf in een interview na de match.