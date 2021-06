3 conclusies van Vandenbempt: "Goed gespeeld én goed gesproken van Lukaku"

Timothy Castagne heeft een dubbele oogkasbreuk opgelopen, voor hem is het dus einde toernooi. Maar gelukkig is Thomas Meunier zeer goed ingevallen. Het zat van in het begin lekker in de match en zijn doelpunt en assist zullen hem vertrouwen geven. Misschien zien we na een moeilijk seizoen bij Dortmund ineens weer de Meunier die we al die jaren bij de Duivels hebben gezien, onder meer op het WK 3 jaar geleden.

De blessure van Jan Vertonghen lijkt me niet al te ernstig. En Thomas Vermaelen is ook fris ingevallen. Mocht Vertonghen toch niet fit geraken voor de match tegen Denemarken, dan kun je gewoon Vermaelen zetten. Daar zou ik me dus geen al te grote zorgen over maken.