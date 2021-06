VIDEO: Zo dribbelt Eden Hazard zich in het toernooi

Eden Hazard pakte meteen uit met enkele dribbels in en tegen Rusland.

Voormalig international Wesley Sonck heeft genoten: "Ik zie het alleen maar positief in. Hij draait zo makkelijk weg van zijn tegenstanders, hij schakelt zo makkelijk iemand uit."

"Nu is het zaak om hem hoger op het veld in die positie te krijgen", gaat Sonck voort.

"Uiteraard moet hij meer en meer gaan spelen, maar wat een wapen hebben we nu! Als tegenstander weet je dat hij elk moment kan invallen. Geloof me, dat boezemt angst in."