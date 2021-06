Aster Nzeyimana begint met Oostenrijk - N-Macedonië aan EK: "Heerlijke match!"

Voor Aster Nzeyimana is het EK 2020 zijn vuurdoop als voetbalcommentator op een groot toernooi. "Mijn EK begint met het duel tussen Oostenrijk versus Noord-Macedonië, in groep C, waar ook Nederland en Oekraïne in zitten", zei Aster deze week in een EK-special van onze podcast De Tribune. "Een heerlijke wedstrijd! Want het is niet omdat de affiche niet meteen flitsend oogt dat de wedstrijd per se moet tegenvallen." "Neen, ik kijk er echt naar uit. Het is dan ook mijn allereerste wedstrijd als commentator op een EK voetbal." "Ik kan het basisteam van Noord-Macedonië al zetten, ja. Al durft de bondscoach wel eens te variëren. Het is heel leuk om je ook in een voetbalteam als dat van Noord-Macedonië te verdiepen."

Peter Vandenbempt: "Mijn allereerste wedstrijd voor televisie was op het WK 2010 in Zuid-Afrika: Algerije tegen Slovenië. Dat is een beetje dezelfde categorie. Het was geen goeie match (lacht)." "Het beeld bij de commentatoren viel ook een keer of 5 weg, waardoor ik toch weer even radiocommentaar moest geven, als het ware."

"Nieuwe energie bij nieuw toernooi"

Het EK is de apotheose van een lang voetbalseizoen, dat vorige zomer al begon. "Na die campagne, afgesloten met de Champions League-finale, vroeg ik me even af: ga ik me nu meteen kunnen opladen voor het EK? De vraag is ja! Het zou ook maar erg zijn, want ik begin nog maar net", zegt Aster Nzeyimana.

Peter Vandenbempt: "Als er een nieuw toernooi aankomt, ontstaat er altijd een nieuwe soort energie. Op het einde van een seizoen zijn we allemaal opgebrand door al dat binnen- en buitenlandse voetbal, maar ik heb nog nooit gedacht: oei, nu moet ik nog aan een Europees kampioenschap beginnen." "De voorbije 2,5 weken zijn - alle verhoudingen in acht genomen uiteraard - wel de ergste die er zijn in het leven van een voetbalcommentator."

"Als je je werk goed wil doen, ben je je van 's ochtends tot 's avonds aan het voorbereiden. Ik zoek alles op: wat hebben die spelers allemaal gedaan? Hebben ze veel gespeeld? Zijn ze geblesseerd geweest? Waren ze invaller of basisspeler? Hoeveel doelpunten hebben ze gemaakt?..." "Dat is een soort basisvoorbereiding, gekoppeld aan het lezen van veel internationale pers. De laatste week heb ik ook veel oefeninterlands bekeken. Daar kruipt allemaal zeer veel tijd in."

"Matchen bekijken in de hotelkamer"