De Tribune: "Het welslagen van deze gouden generatie staat of valt niet met een trofee"

Zaterdagavond vanaf 21 u kan er een punt gezet worden achter de waslijst aan Belgische EK-voorbeschouwingen. Omdat we nog heel even de tijd hebben, zetten Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana hun tanden in het Belgische vlees. Wat verwachten zij van het EK van de Rode Duivels?

"De Belgen beginnen niet op hun sterkst. Hoe je het ook draait of keert: we zijn verzwakt", winden onze commentatoren er geen doekjes om. De vraagtekens rond Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel blijven dus ook bij Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana staan. "Maar in principe worden we sterker wanneer het echte werk begint."

Romelu Lukaku vertelde weliswaar dat de Duivels beter zijn dan 3 jaar geleden. Een correcte inschatting? "Mentaal zijn ze wel meer klaar, ja", bevestigt Nzeyimana. "Meer jongens hebben stappen vooruit gezet dan achteruit, behalve in de defensie." Vandenbempt: "Vergeet niet dat we op het vorige toernooi de allerbeste Vincent Kompany hadden in de knock-outfase. Dan lever je kwaliteit in." "In bepaalde wedstrijden speelde Eden Hazard op het hoogtepunt van zijn kunnen en Kevin De Bruyne was sensationeel in een dienende rol. Je moet dus spelers hebben die boven zichzelf uitstijgen." De conclusie van onze commentatoren: "De jongens die stappen hebben gezet, zijn niet noodzakelijk zij die het verschil maken. Maar de Belgen doen beter aan wedstrijdmanagement: het is meer beredeneerd en berekend."

De dolle euforie op het WK in Rusland in 2018.

Doku boven Mertens? "Dan heb je storing in de symbiose"

Voor onze podcast was Aster Nzeyimana de Roberto Martinez met dienst. Hij vormde zijn basiself en verkiest Jeremy Doku boven Yannick Carrasco. "En daar zit een plan achter, want de trage en statische Russische defensie geeft weinig ruimte weg. Dan heb je met Doku iemand die een actie op de korte ruimte kan maken." Voor Peter Vandenbempt is Carrasco incontournable, maar ook hij is gecharmeerd door Doku. "Op basis van de voorbije maanden staat Doku boven Dries Mertens, maar je moet ook aan groepsmanagement doen. Dat zit niet lekker. Doku wil wel op de bank beginnen, denk ik. En anders heb je toch al een storing in de symbiose."

Jeremy Doku stond tegen Griekenland in de basis.

Wat met Axel Witsel?

Peter Vandenbempt over de race tegen de klok van de Dortmund-middenvelder: "Ik volg de bondscoach, maar ik vind het een risico." "Roberto Martinez heeft vooral gezien hoe hij problemen had in moeilijke wedstrijden zonder Witsel. In Tsjechië is hij geschrokken van hoe de Duivels geen controle kregen en over het gebrek aan voetbalintelligentie." "Niemand is onmisbaar en Leander Dendoncker deed het goed tegen Kroatië, want de wisselwerking was er met Youri Tielemans." "Maar Witsel is van een ander niveau. Het gaat niet om die 3 groepsmatchen, wel om overeind blijven tegen het middenveld van pakweg Frankrijk."

Wordt Axel Witsel klaargestoomd voor de laatste groepswedstrijd?

"Geld inzetten op België? Ik denk het niet"

En dan volgt de onvermijdelijke vraag, een traditie ook in de podcasts met Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana. Krijgen we boude voorspellingen voor het EK van de Rode Duivels? "België is een van de schaduwfavorieten. Ze kunnen zeker winnen. Maar er geld op inzetten? Ik denk het niet", blijft Peter Vandenbempt bescheiden. "Op het WK in Rusland was België een attractie. Daar werden we op de kaart gezet. Maar kun je de gouden generatie alleen maar geslaagd noemen als ze een hoofdprijs halen? Daar ben ik het niet mee eens." "Ze verdienen het, maar het welslagen van deze generatie staat of valt niet met een trofee. Maar kom anderzijds vooral niet af met de Nations League in het najaar."

