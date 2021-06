Groepswinnaar of liever tweede? Wat is de beste EK-route voor de Rode Duivels?

Flashback naar 28 juni 2018: België en Engeland kijken elkaar in de ogen in de laatste poulematch. Groepswinst staat op het spel, maar beide naties lijken te passen voor die poleposition.

Zoek de komende weken op het EK niet naar Adnan Januzaj. 3 jaar geleden was het (eeuwige) talent er wel bij op de Wereldbeker in Rusland. En de passage van Januzaj bleef niet onopgemerkt.

Wat als de Belgen hun groep winnen?

Er werd voor, tijdens en na die match tegen Engeland een flink boompje opgezet over hoe de Belgen - met of zonder handrem - al dan niet de verkeerde afslag hadden genomen op dat WK. Was dat doelpunt van Januzaj nu een vergiftigd geschenk of niet?

Om het thema nu al tot leven te wekken bestudeerde Peter Vandenbempt wat de ideale route van de Belgen zou kunnen of moeten zijn op het komende EK.

Voor een goed begrip: het EK telt 24 deelnemers die zijn onderverdeeld in 6 poules van 4 landen. Bij de groepsfase vallen 8 landen af. Dat betekent dat dus ook de 4 beste derdes doorstoten naar de 1/8e finales.

"Laten we uitgaan van de eerste plaats in onze groep (B). Dan trekken we naar de bakoven van Sevilla voor de 1/8e finales tegen de derde uit een andere groep. Dan hebben we 1 kans op 3 om gekoppeld te worden aan de derde uit groep F, als zij natuurlijk een van de beste derdes afleveren."

Voor wie de groepsverdeling nog niet heeft bestudeerd: groep F is de poule des doods met Frankrijk, Portugal, Duitsland en Hongarije.

"Stel je voor dat de Portugezen in het begin nog wat liggen te slapen of dat de Fransen nog aan het strand liggen: met een beetje pech ontmoet je hen of Duitsland dus al in de 1/8e finales."

"Win je, dan wordt het in München wellicht Italië in de kwartfinales. In de halve finales in Londen speel je dan tegen de 2e uit de groep van Engeland of de winnaar van de poule des doods."

Met andere woorden (en met veel als'en en veronderstellingen in het achterhoofd): "Als groepswinnaar kom je als iedereen doet wat hij moet doen - wat nooit gebeurt in een toernooi - onderweg de favorieten tegen: Italië, Portugal, Frankrijk of Duitsland."