De EK-special van De Tribune: "Geld inzetten op België? Ik denk het niet"

Vrijdagavond is het zover: Turkije en Italië trappen dan in Rome UEFA Euro 2020 op gang. Om helemaal klaar te zijn voor het Europese voetbalfeest bieden we u onze special van De Tribune aan. Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana nemen ruimschoots de tijd om u bij te praten over wat hun glazen bol hen momenteel vertelt.