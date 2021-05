Vandenbempt: "In play-offs was het zwoegen, maar Club is oververdiende kampioen"

Club Brugge heeft zich voor de 17e keer tot landskampioen gekroond, voor het eerst in 43 jaar voor de 2e keer op rij. Ondanks de mindere play-offs, is Club toch de oververdiende kampioen, vindt analist Peter Vandenbempt. "Club heeft bij momenten wervelend gevoetbald."

Of Club Brugge de beste ploeg was dit seizoen? De verleiding bestaat om dat een beetje in vraag te stellen vanwege het moeilijke parcours in het slot van de competitie en zeker in de play-offs. Club heeft na die geweldige reeks van 10 overwinningen op rij nu amper 5 van zijn laatste 11 matchen gewonnen. Dat blijft dan een beetje hangen. Maar dat is dan toch voorbijgaan aan wat Club Brugge over een heel seizoen heeft gepresteerd. Het heeft bij momenten wervelend, dominant gevoetbald. Reken daar ook nog die heel goede Champions League-campagne bij. Club had op het einde van de reguliere competitie 16 punten voorsprong. Het heeft 6 wedstrijden meer gewonnen en 3 minder verloren dan dichtste achtervolger Genk. Dan is Club Brugge uiteraard een mooie en oververdiende kampioen.

Een paar spelers van Club hebben het niveau van onze competitie fors opgekrikt. Ik denk aan Noa Lang. Ik denk aan die bekoorlijke jonge Bruggeling Charles De Ketelaere. Dat is toch een prachtig verhaal: iemand die vanuit zijn wieg het stadion kon zien staan en nu als 20-jarige op moeilijke momenten voor Club Brugge, zoals gisteren tegen Anderlecht, zijn ploeg bij de hand neemt en een geweldige wedstrijd speelt. En Hans Vanaken heeft toch ferm geantwoord op het verhaal dat de voorbije weken was ontstaan. Na twee keer te moeten starten op de bank heeft hij 3 keer gescoord in anderhalve wedstrijd. In de play-offs was het harken en zwoegen, daar is iedereen het over eens. Pas gisteren zagen we weer het echte Club Brugge. Maar eens te meer: chapeau voor de verdiende kampioen.

De Ketelaere nam Club bij de hand (en Cobbaut bij de arm).

"Grootste uitdaging voor Club was Covid-19"

Genk kwam nog dreigen in de play-offs, maar ik denk dat de grootste uitdaging voor Club Brugge dit seizoen Covid-19 was. Op een moment dat Club echt op toerental was gekomen en ver boven de tegenstand in België uitstak, werden sleutelspelers als Lang, Vanaken en coach Philippe Clement geveld. En daar is Club eigenlijk nooit meer echt van hersteld, ook mentaal niet. Die hoge ambities die Club Brugge had - alleen maar kampioen spelen volstond niet, ze wilden Europees ver geraken en de dubbel halen - werden in anderhalve week gedecimeerd. Ineens konden ze alleen nog maar kampioen spelen, bij wijze van spreken. Dat is mentaal zwaar geweest om te dragen, benadrukken ze ook in Brugge. Maar ik wil even onderstrepen dat ook andere clubs zwaar hebben geleden onder corona. In de kelder van het klassement hebben Waasland-Beveren en Moeskroen de deuren enkele weken moeten sluiten, ook Antwerp was in deze play-offs een slachtoffer.

Op het veld was Genk finaal nog de grootste uitdager van Club Brugge. Ze hebben een geweldige eindsprint ingezet en waren de beste en spectaculairste ploeg van de laatste anderhalve maand. Genk heeft dankbaar gebruikgemaakt van het systeem van onze competitie, die wipplank waarmee je bij de start van play-offs ineens 10 punten kan goedmaken op Club Brugge. Ook daar heeft Club het mentaal moeilijk mee gehad. Dus evenzeer chapeau voor de bekerwinnaar en vicekampioen Racing Genk, een even mooie en verdiende nummer 2. Zondag mogen ze onder elkaar nog eens een mooi prestigeduel uitvechten in het Jan Breydelstadion. Dat is mooi.

Genk is een even mooie en verdiende nummer 2.

"Clement is op dit moment toch het volledige pakket"

Philippe Clement is zeker de architect van het succes. Maar een trainer van Club Brugge komt wel in uitstekende werkomstandigheden terecht. De structuur staat er al langer: Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben die club opgebouwd en gemaakt tot wat ze vandaag is. Financiaal, infrastructureel, ook sportief structureel... Bart Verhaeghe benadrukte gisteren nog eens fijntjes dat Club Brugge zijn laatste titels heeft behaald met drie verschillende trainers. Hij wilde toch even zeggen dat er meer is dan de trainer alleen. Michel Preud'homme is gekomen en daar heeft Club Brugge zich wel aan opgetrokken. Tot die periode ging het sportief vaak een beetje alle kanten uit. Preud'homme heeft het klaargekregen en daar heeft Club op voortgebouwd.

Clement is nu 3 keer op rij kampioen geworden. Dat is toch niet vanzelfsprekend in een trainerscarrière van 4 jaar. De keerzijde van de medaille kent hij nog niet. Het is ook pas de eerste keer in 43 jaar dat Club Brugge twee keer op rij kampioen kan worden. Zo evident is dat blijkbaar toch niet. Clement is op dit moment toch het hele pakket: overtuigende communicator, een coach die een groep kan smeden, een verbindende coach die iedereen mee krijgt in zijn verhaal en spelers beter maakt (De Ketelaere en Kossounou), een coach die beslissingen durft nemen zoals Vanaken op de bank te zetten... En wat van Clement vooral een absolute toptrainer maakt: hij kan een perfect gameplan bedenken, zoals gisteren op Anderlecht en eerder ook al in de Champions League. Een coach die problemen op en naast het veld kan oplossen.

Philippe Clement wordt op handen gedragen in Brugge.

"De kern van Club Brugge was finaal toch niet zo breed"

Wordt Club Brugge nu te groot voor de Belgische competitie? Ik heb verschillende clubleiders de voorbije weken horen zeggen dat de kloof met Club niet zo groot meer is en dat ze volgend jaar dichterbij kunnen komen, maar dat zouden ze in januari of februari niet hebben gezegd. In het voetbal is het toch vaak zo dat het geld de rangschikking bepaalt. De nummers 1 en 2 van dit jaar zijn ook met voorsprong de rijkste en gezondste clubs van België. Genk is de enige die op dit moment sportief en financieel kan rivaliseren met Club Brugge op de langere termijn. Als je kijkt naar de concurrenten: op Anderlecht wordt er hard gewerkt, maar die komen van heel ver en daar moet nog veel arbeid worden verricht. AA Gent dacht dat het klaar was, maar moet heropgebouwd worden en structureel een nieuw tijdperk instappen. Standard is sportief en financieel heel onstabiel. En Antwerp moet na het vertrek van D'Onofrio ook aan een nieuw hoofdstuk beginnen.

En dan krijgt Club Brugge er straks weer miljoenen bij in de Champions League. Het enige wat specialisten hebben opgemerkt, is dat de kern van Club Brugge finaal toch niet zo breed was op niveau. Het basiselftal en nog 2 of 3 extra spelers waren top, maar Clement heeft weinig gewisseld in de play-offs omdat er weinig wisselmogelijkheden waren.

Dan heeft Genk in de breedte een kwalitatief sterkere kern. En Anderlecht misschien op termijn ook als de jongeren zich ontwikkelen. Dat moet wel de conclusie zijn van Club Brugge dat daar werk van moet worden gemaakt.