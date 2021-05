Leicester eert overleden eigenaar met FA Cup-winst: "Vichai, deze is voor jou"

"Vichai, deze is voor jou." Uit het oog, maar niet uit het hart. Tijdens de triomf van Leicester op Wembley was de in 2018 overleden voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha nog alomtegenwoordig. Op een groot spandoek in het stadion, op sjaals van fans en uiteraard in de persoon van zijn zoon Aiyawatt.



Na een felbevochten wedstrijd mocht Leicester voor de eerste keer de FA Cup in de lucht steken. Een triomf die heel wat emoties naar boven bracht bij de spelers en vooral bij voorzitter Aiyawatt "Khun Top" Srivaddhanaprabha. De spelers knuffelden Srivaddhanaprabha en vierden samen met hem de bekerwinst.

De Thaise voorzitter verloor in 2018 nog zijn vader Vichai Srivaddhanaprabha in een helikoptercrash net buiten het stadion. Khun Vichai was voordien voorzitter van Leicester en eigenaar van King Power, het bedrijf dat ook OH Leuven sponsort.