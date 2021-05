VIDEO: Tielemans bezorgt Leicester allereerste FA Cup met droomdoelpunt

Chelsea - Leicester City in een notendop:

Sfeervol Wembley in slaap gewiegd voor de rust

Op slag van rust stak ook Leicester de neus een 1e keer echt aan het venster. Tielemans zocht snel de diepte bij Vardy, maar de Engelse spits kon net niet voldoende bij de bal om Kepa aan het werk te zetten. Een brilscore aan de rust was het logische gevolg.

Leicester, met Tielemans en Castagne in de basis, kreeg maar geen grip op de wedstrijd en op het halfuur was het bijna prijs voor Chelsea. De vrijstaande Azpilicueta had een voorzet van Silva maar binnen te duwen, maar Werner besloot zelf zijn kans te gaan met een flauwe deviatie.

Op een kolkend Wembley zagen de 21.000 toeschouwers een afwachtend begin van beide partijen. Het was dan ook 20 minuten wachten tot de 1e echte kans. Mount draaide knap weg van Soyuncu, maar mikte zijn schot nipt naast de paal van Schmeichel.

Raket van Tielemans en uitstekende Schmeichel bezorgen Leicester 1e FA Cup

Ook na de rust bleef Chelsea het tempo dicteren, maar met mondjesmaat knokten de Foxes zich steeds beter in de wedstrijd. Toch bleven echte kansen lange tijd uit, maar op het uur arriveerde plots het busje van 'Schilderwerken Tielemans' in Londen.

Onze landgenoot kreeg een zee van ruimte en besloot dan maar een raket af te vuren vanop 30 meter. Perfect in balans nagelde onze landgenoot de bal staalhard in de linker kruising. Een zompig Wembley stond plots in vuur en vlam.

Tuchel besefte dat hij moest reageren en gooide al zijn aanvallend geweld in de strijd. Chilwell kopte een voorzet van Kante hard naar de benedenhoek, maar Schmeichel pakte nog uit met een ultieme redding.

Het water stond Leicester aan de lippen, maar ook op de volley van Mount had de Deense doelman een prachtsave in petto. Chelsea bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker en die leek het ook even te krijgen.

Na een warrige fase knalde Soyuncu de bal tegen ploegmaat Morgan, die de bak ongelukkig over de eigen doellijn duwde. Toch was de extase van de Chelsea-fans maar van korte duur, want de VAR keurde het doelpunt uiteindelijk nog af wegens voorafgaand buitenspel van Chilwell.

Geen verlengingen meer en dus een 1e FA Cup voor Leicester City. Voor Chelsea rest nu nog de Champions League-finale van 29 mei.