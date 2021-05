Clement: "Titel komt dichtbij, maar dat zeggen ze al maanden"

"Het komt nu dichtbij, maar we hebben de titel nog niet in handen. Het is al maanden zogezegd dichtbij. Er zijn nog 2 matchen, waarin we minstens een gelijkspel moeten halen. Toch gaan we naar Anderlecht voor de zege. Wij zijn geen ploeg die rekent."

"Het klopt natuurlijk wel dat dit een belangrijke zege is richting ons einddoel. De mentaliteit zat goed en de kwaliteit bij momenten ook. Alleen de afwerking kon nog beter, maar dat is mijn kritische kantje."

"We staan al heel lang op kop en dat zou ook zo gebleven zijn, wat de uitslag tegen Antwerp ook geweest was. De druk komt vooral van binnenuit, omdat we de lat voor onszelf zo hoog leggen."

Vanaken: "Niet leuk op de bank"

Voor de 2e match op een rij zette Clement zijn tweevoudige Gouden Schoen Hans Vanaken op de bank. "Over de reden ga ik niets zeggen, want we spelen nog 2 matchen. Maar Hans was mee met het verhaal. Dat is onze sterkte, dat iedereen altijd beschikbaar is als we ze nodig hebben."

"Het is natuurlijk niet leuk", zegt Vanaken zelf over zijn bankzittersstatuut. "Elke voetballer wil spelen en zijn ploeg helpen. Dat is in de 2e helft toch gelukt, met het winnende doelpunt."

"Na de zege van Genk gisteren moesten we vandaag echt wel winnen. We hadden al 3 kansen gehad om uit te lopen en het zo goed als af te maken. "