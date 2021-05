Club Brugge verjaagt titelstress tegen Antwerp, nog 1 puntje nodig voor de titel

Club Brugge - Antwerp in een notendop:

Club dreigt pas op het einde van fletse eerste helft

Met de hete adem van Racing Genk in de nek kon Club Brugge zich geen nieuw puntenverlies meer veroorloven. En toch leek het eerste halfuur van deze wedstrijd verdacht veel op de non-match van eerder deze week.

Club, met Vanaken opnieuw op de bank, en Antwerp serveerden net als donderdag een flauwe pot voetbal, met weinig diepgang, weinig intensiteit en dus ook weinig kansen.

Pas in het slot van de eerste helft liet Club wat tekenen van beterschap zien. Rits mikte de eerste echte kans nipt over de kruising, even later maakte de vrijstaande Dost de verkeerde keuze door nog af te leggen in plaats van zelf af te werken.