Kompany richt zich tot Van den Brom: "John, zou je niet een paar spelers laten rusten?"

De eerste confrontatie was veelbelovend. Veel meer dan Antwerp - Club toonde Genk - Anderlecht waarom het dit weekend vooral uitkijken is naar de topper in het Lotto Park. "Qua filosofie liggen Anderlecht en Genk het dichtste bij elkaar", vertelde Vincent Kompany in zijn vooruitblik."Dat wil niet zeggen dat de anderen daarom verkeerd zijn."

Ook beide coaches kunnen het wel met elkaar vinden. Kompany ging eerder deze week opvallend amicaal om met John van den Brom. "John is een fijne kerel", lacht Kompany. "Maar ik wil hem wel verslaan en hij mij ongetwijfeld ook. Volgens mij zitten we beide gewoon met al onze passie in het spel. We doen er alles aan om de ploeg te ondersteunen waar we kunnen."

Een ijverige journalist, die later ook nog naar de persconferentie van Genk zou trekken, wilde nog weten of hij een vraag van Kompany moest doorspelen aan zijn collega. Kompany lachend: "John, zou je niet een paar spelers laten rusten? Want mijn jongens hebben woensdag niet allemaal 90 minuten gespeeld en jouw ploeg heeft hard gewerkt."