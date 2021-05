Defour in 90 Minutes: "Club Brugge heeft op dit moment schijt aan goed voetbal"

"Verkoopbaar om Vanaken op de bank te zetten"

"Dat vind ik soms jammer. Er moet dialoog kunnen zijn met de scheidsrechters. Tegen sommige refs kan je niets zeggen, anderen laten het dan weer wel toe. Dat is het probleem. Als ze te kordaat zijn, dan komt er irritatie."

Defour: "Ik heb ook een periode gehad in mijn carrière dat ik veel mekkerde tegen de scheidsrechters. Die weten dat ook uiteraard en op een bepaald moment geven ze meteen geel. Dat gebeurt nu een beetje met Vanaken."

"Clement wist dat het een keiharde wedstrijd zou worden en dat Vanaken dan misschien wel zijn derde gele kaart zou pakken en daardoor de wedstrijd van zondag zou missen. Dat is een nog belangrijkere wedstrijd."

"Dan kunnen ze zondag een belangrijke stap zetten richting de titel. Dat is het belangrijkste, op dit moment heeft Club Brugge schijt aan goed voetbal. Maar ze zullen het niet laten om te winnen uiteraard."

Hoe verrassend was het dat spelmaker Hans Vanaken op de bank begon op de Bosuil? "Na de 3-0 in Genk en met het resultaat van Genk-Anderlecht in gedachten, wilde Club absoluut niet verliezen van Antwerp", zegt Steven Defour, ondertussen ex-voetballer.

Club Brugge kon ook zijn derde wedstrijd in de play-offs gisteren niet winnen. Het nam tegen Antwerp vrede met een scoreloos gelijkspel. In 90 Minutes werd de match uitvoerig besproken.

"Club Brugge zal de markt op gaan deze zomer"

Er werd niet gescoord op de Bosuil. Was dat de verdienste van de verdedigers? "Er werden geen kansen weggegeven en de verdedigers waren uitstekend", vindt Aster Nzeyimana van wel.

"Sobol was Man van de Match, maar ook Buta, Le Marchand en Kossounou waren goed. Het was een beetje de triomf van de verdedigers, al werd er ook wel slecht aangevallen."

"Vooral Club Brugge wilde niet verliezen", vult Defour aan. "Ze hebben de knop omgedraaid en zijn teruggekeerd naar de basis. Zondag gaan ze wel proberen te winnen om dan bijna kampioen te zijn."

Heeft Brugge nu ineens een positief gevoel?", vraagt Sam Kerkhofs zich af. "Ze hebben er toch maar gewoon voor gezorgd dat Antwerp zondag niet aan 200% komt naar Brugge? Hadden ze gewonnen dan was dat sowieso het geval geweest. Nu is Antwerp uitgeschakeld voor de titel, dat is het enige dat Brugge gedaan heeft.”



Defour: “Als je naar de speeldag kijkt, kan je toch niet zeggen dat ze de verliezer van de speeldag zijn? Het enige waar die nog aan denken is kampioen worden. Je kan als prof een minder moment hebben en ze hebben geschakeld. Zondag kijken ze weer verder.”

Joos: “Bij Club Brugge voelen ze dat ze niet de grote vorm te pakken hebben. Ze zitten niet in een goede flow en kiezen eieren voor hun geld. Anders zouden ze het niet doen."

"Ik denk dat deze opeenvolging van belangrijke duels toch een gevolg zal hebben op bestuursniveau. Ik denk dat ze bij Club Brugge misschien wel beseffen dat ze een minder brede kern hebben dan eerst gedacht en dat ze deze zomer de markt zullen opgaan.”



Defour: “Ik denk dat ze nu al een analyse van de kern zullen gemaakt hebben. Het doel van Club Brugge is het Juventus of Bayern München van België te worden. Het volstaat niet om alleen de beste van België te zijn. Ze willen ook meespelen in Europa."

"Club zal kijken wat daarvoor nodig is om ook top te zijn in de play-offs en om de dip minder lang te maken of die te verplaatsen. Daar gaan ze aan werken. Hoe ze nu kampioen worden, dat maakt voor niemand iets uit.”