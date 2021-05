Liet Red Bull een tactische steek vallen of was Verstappen sowieso "een vogel voor de kat"?

Het leek zondag in de GP van Spanje alsof Red Bull een pijnlijke les in tactiek en strategie kreeg van Mercedes, net als in 2019 in de GP van Hongarije. Toen verraste Hamilton ook Verstappen dankzij een onverwachte extra pitstop.



Maar Verstappen verdedigde meteen na de race zijn team. "Lewis had meer snelheid met zijn medium-banden. Hij kon in mijn vuile lucht op 1 seconde van mij blijven hangen. Toen Lewis zijn 2e pitstop maakte, zag ik de bui al hangen."

"Ik heb daarna geprobeerd om zo snel mogelijk te rijden en zo goed mogelijk op mijn banden te letten, maar ik was een vogel voor de kat. Gewoon omdat we niet snel genoeg waren."



Red Bull had Verstappen ook kunnen binnenroepen voor nieuwe banden, maar de Nederlander had enkel nog een setje zachte banden en die verslijten veel sneller. Hamilton had voor de race 2 sets medium-banden en die luxe had Verstappen niet.



Red Bull had bij de afstelling van de auto wat grip opgeofferd voor snelheid op het rechte stuk om Mercedes op dat vlak te kunnen weerstaan. Maar daardoor gingen de banden van Verstappen sneller kapot: een catch-22 dus.