Lewis Hamilton neemt zijn prooi Max Verstappen te grazen in de slotrondes

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zijn 3e zege van het seizoen te pakken. In de Grote Prijs van Spanje had hij de handen vol met zijn grote rivaal Max Verstappen (Red Bull). Dankzij een slimmere bandenstrategie kreeg hij hem te pakken in het slot van de race. In de WK-stand leidt Hamilton nu met 14 punten bonus op Verstappen.

Start: Verstappen op en over Hamilton

Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben de autosportfans opnieuw een vermakelijk duel geserveerd. Dat begon al in de eerste rechte lijn. Hamilton vertrok voor de 100e keer in zijn carrière vanaf de pole, maar die moest hij snel afgeven. Verstappen dook meteen in zijn slipstream en ging hem voorbij in de eerste bocht.

Trage pitstop Verstappen

Het team van Max Verstappen mikte op 1 wisselbeurt in Barcelona, maar die verliep niet volgens plan. De vliegende machine stond 4,2 seconden stil. Een eeuwigheid voor pitstopkampioen Red Bull. Na de pitstop van Lewis Hamilton kwam de Nederlander wel weer aan de leiding.

Hamilton geraakt niet meteen voorbij Verstappen

Het duurde niet lang of Lewis hamilton kroop onder de achtervleugel van Max Verstappen. Hem te grazen nemen, was een ander paar mouwen. Verstappen verdedigde sterk in zijn Red Bull.

Verstappen kansloos na tweede pitstop Hamilton

Mercedes haalde dan maar het handboek "Strategie voor kampioenen" uit de schuif. Het devies: monteer verse - en dus snellere - banden op de zwarte auto. Het bleek de goeie zet. Per ronde maakte Hamilton een seconde of meer goed op zijn grote rivaal Max Verstappen. "Ik geloof er niet in dat we dit tot het einde volhouden", sprak de laatste.

Verstappen plooit in de finale

Max Verstappen kreeg gelijk. Op 6 rondes van het einde had hij geen verhaal tegen de Mercedes van Lewis Hamilton. De wereldkampioen boekte zijn 3e zege van het seizoen (op 4 races) en zijn 5e op een rij in Spanje. In het WK leidt hij met 14 punten voorsprong op Verstappen. De Nederlander beperkte de schade nog door toch een tweede keer te wisselen en de snelste ronde uit zijn Red Bull te persen. "Het is wat het is, Hamilton ging gewoon sneller", zei Verstappen achteraf.

Net als vorige week in Portugal mocht Valtteri Bottas mee het podium op. Hij had tijdens de race ploegmaat Hamilton (netjes) laten passeren.