Hamilton pakt 100e poleposition in Barcelona voor Verstappen en Bottas

Morgen staat in Barcelona de 4e race van het seizoen op de agenda. Een week na zijn winst in Portugal, zal Lewis Hamilton vertrekken vanaf de poleposition in Barcelona. Reden voor een feestje in het kamp van Mercedes, want het is de 100e keer dat de Brit de 1e startpositie bekleedt.

De zevenvoudige wereldkampioen was goed voor de snelste tijd in 1'16"741. Max Verstappen zat Hamilton op de hielen in Barcelona (+0"036), maar de Nederlander moet tevreden zijn met startplek 2. Valtteri Bottas (+0"132) start op de 2e rij, naast Charles Leclerc (+0"769).

Thuisrijder Fernando Alonso kon in zijn Alpine voor het eerst Q3 bereiken. Daarin moest de tweevoudig wereldkampioen tevreden zijn met plek 10. De wagen van Alpine lijkt beter te draaien, want ook ploegmaat Ocon (Fra) reed een goede kwalificatie en start op plek 5.