Vincent Kompany na masterclass van Mbokani: "Hij was subliem"

"Ik had voor de match al gezegd dat hij een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen. Hij heeft zichzelf in de match gewerkt. Het voetbal van Antwerp is ook wel perfect voor hem. Ze doen er alles aan om hem optimaal te laten renderen."

"Hij was subliem", gaf ook Anderlecht-coach Vincent Kompany toe na afloop van de match tegen Antwerp. "Bal bijhouden, in de rug lopen, foutjes uitlokken, goed wegdraaien, ervoor zorgen dat zijn ploegmaats kunnen opschuiven, ... Hij deed de match kantelen."

In een interview eerder deze week had sportief directeur Peter Verbeke van Anderlecht laten verstaan dat Dieumerci Mbokani te weinig loopt. Of de Congolees daardoor geprikkeld was, zal hij alleen zelf kunnen vertellen, maar feit is wel dat de spits in het Astridpark een beresterke wedstrijd speelde.

Dankzij de 2 goals van Mbokani - die ook na 2 treffers afgekeurd zag worden - leek Antwerp met de volle buit aan de haal te gaan, maar diep in de extra tijd redde Miazga nog een punt voor paars-wit. "In het begin van het seizoen slikten we zelf nog vaak goals in het slot. We hebben hard gewerkt om dat om te keren", zegt Kompany.

"Nu zijn we zelf vaak heel aanwezig in de slotfase en kunnen we zelf ook scoren. Dat is het resultaat van het harde werk, ook op mentaal vlak. Het klopt dat we ons niveau niet haalden, maar we hebben ook al vaak goed gespeeld terwijl het resultaat verstopt werd door een late tegengoal. Het mag nu ook eens omgekeerd zijn."