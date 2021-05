Zuur voor Antwerp: 2 goals afgekeurd en gelijkmaker Anderlecht in 96e minuut

Anderlecht - Antwerp in een notendop:

Lukaku vergeet te scoren na troosteloze eerste helft

Met de rust in zicht leverde die aanpak bijna uit het niks een voorsprong op voor Antwerp. Na een knappe omschakeling bood Hongla Lukaku een enorme kans op de 0-1 aan, maar alleen voor Verbruggen besloot die onbesuisd over doel.

Antwerp kwam door de afwezigheid van onder meer Lamkel Zé en Batubinsika (positieve coronatesten) gehavend aan de aftrap in het Lotto Park, terwijl Anderlecht blaakte van vertrouwen na een ongeslagen reeks van 7 competitiewedstrijden. Maar in een gezapig wedstrijdbegin bleven de bezoekers probleemloos overeind.

4 treffers van Mbokani leveren maar 1 punt op

De tweede helft begon dramatisch voor Anderlecht. Cobbaut verspeelde achteraan knullig de bal en Mbokani was er als de pinken bij om te profiteren.

Met een knappe lob over doelman Verbruggen bracht hij Antwerp op voorsprong.

Anderlecht zette snel orde op zaken. Bruun Larsen bracht de bal knap tot bij Verschaeren en met een fijnbesnaarde deviatie gaf die Butez het nakijken. Paars-wit kwam plots onder stoom, El Hadj was op aangeven van Nmecha dicht bij de 2-1.

Maar de goal viel aan de overkant, of zo leek het toch even. Mbokani knalde de bal van dichtbij onhoudbaar in doel, maar voorafgaand buitenspel van de spits was de VAR niet ontgaan. Geen 1-2 dus.

Pech voor Antwerp en het werd bijna nog pijnlijker toen De Laet de bal zomaar in de voeten van Nmecha kopte, maar Butez hield de bezoekers overeind. Ook zijn collega Verbruggen moest aan de bak op een gevaarlijke kopbal van de alomtegenwoordige Mbokani.

De Congolees was duidelijk bijzonder geprikkeld en sloeg een kwartier voor het einde opnieuw toe. Na een schitterende doorsteekpass van Hongla tikte hij de bal buiten het bereik van Verbruggen, maar ook nu gooide voorafgaand buitenspel roet in het eten voor Antwerp.

Niet veel later haalde Mbokani dan toch zijn gram. Trebel haalde Buta onderuit in de zestien en Mbokani zette de elfmeter feilloos om. De winst leek binnen voor Antwerp, maar dat was buiten Miazga gerekend. Met rake kopbal in de 96e minuut schonk hij Anderlecht alsnog een punt.