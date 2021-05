Spaanse pers snoeihard voor Hazard: "Hij beseft niet wat Real is. Bye bye, Eden!", wel lof voor Courtois

De kritiek is oorverdovend. De Spaanse pers heeft het na de uitschakeling van Real tegen Chelsea gemunt op Eden Hazard. Ook de Engelse media zagen hoe de Belg nooit zijn oude niveau haalde in de return van de halve finale van de Champions League. Voor Courtois was er wel lof. Een overzicht.

AS: "Revolutie moet starten met onmiddellijke verkoop Hazard"

Snoeihard zijn ze bij het Spaanse AS. De krant viseert Hazard na de nederlaag op Stamford Bridge. "Hazard verpersoonlijkt het falen van Real. Hij heeft 88 minuten lang helemaal niks gedaan. Zelfs in zijn oude tuin toonde Hazard geen vleugje van de kwaliteit die hij had in Londen." "En dan maakt hij na afloop nog eens grapjes met zijn oud-ploegmaats van Chelsea... (Hazard lachte hartelijk met enkele Chelsea-spelers, red.). Deze jongen begrijpt niet wat Real Madrid is. De revolutie moet beginnen met de onmiddellijke verkoop van Hazard. Bye bye, Eden!" Courtois kreeg overigens wel lof. "Hij heeft een grotere blamage vermeden."

Marca: "Hazard is Real een goed seizoen verschuldigd"

Bij huiskrant Marca krijgt Hazard nog iets meer krediet. "Eden is nog altijd lichtjaren verwijderd van de speler die hij ooit was. Er waren lichtpunten tegen Betis, maar deze Champions League-duels zijn nog een stapje te hoog. Real zal op Hazard wachten, maar hij moet meer dan zijn deel doen. Hazard is Real een goed seizoen verschuldigd."

Mundo Deportivo: "Courtois enige die Real in leven hield"

In het spelersrapport van Mundo Deportivo wordt Courtois tot "redder" gedoopt en krijgt hij de titel van beste Madrileen. "De enige die zich staande hield tegen Chelsea", klinkt het. "Voor de zoveelste keer hield hij het team in leven met zijn reddingen, maar ook hij kon de uitschakeling niet vermijden." In datzelfde rapport luidt weer kritiek op Hazard. "Hij was de grote hoop van Real, maar daar bleef het ook bij. Het werd een deceptie."

The Telegraph: "Gras niet altijd groener aan overkant"

De Engelse krant The Telegraph zag het pijnlijke contrast tussen de Hazard van Chelsea en die van Real. "Wat is er met hem gebeurd? Chelsea heeft Hazard een pijnlijke herinnering gegeven dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Dit was niet de oude Hazard, maar een verouderde wiens lichtvoetigheid verdwenen is door de vele blessures in Spanje."

The Independent: "Niet fit, niet scherp, niet betrokken"

Lof voor de ene Belg, kritiek voor de andere. Thibaut Courtois krijgt van The Independent een grote onderscheiding (8 op 10) voor zijn prestatie tegen Chelsea. "Hij werd een paar keer blootgesteld aan de aanvallers van Chelsea, maar verrichte een cruciale redding op het uur en nog eentje enkele minuten later tegenover Kante."

Over Hazard (5 op 10) is de krant kort maar duidelijk: "Niet fit, niet scherp, niet betrokken en niet gevaarlijk."

Daily Mail: "Ploegmaats dachten 2 keer na voor ze Eden de bal toespeelden"