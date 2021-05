Geen finale van de Champions League voor Courtois en Hazard

De Duitsers maken het verschil voor Chelsea

Voor Real, mét Hazard in de basis, was de opdracht duidelijk: het moest sowieso scoren na de 1-1 uit de heenwedstrijd. Chelsea maakte zijn intenties meteen duidelijk met enkele stevige overtredingen, vooral Christensen kwam bijzonder goed weg na een aanslag op Hazard.





Real kwam in de behoedzame openingsfase niet verder dan een flauw afstandsschot van Kroos en ontsnapte na 20 minuten aan een achterstand. Na een geweldige rush schotelde Chilwell Werner de 1-0 voor, maar de Duitser

vertrok net te vroeg en zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel.





Pas iets voor het halfuur zorgde Real voor gevaar. Mendy had een ware kattensprong nodig om Benzema van de openingsgoal te houden. Die viel niet veel later wél aan de overkant na een heerlijke aanval van Chelsea. Alleen voor Courtois stifte Havertz de bal over de doelman op de lat, maar Werner was goed gevolgd en kopte in de herneming simpel raak.





Raak koppen, dat lukte dan weer net niet voor Benzema. Op aangeven van Modric kwam hij akelig dicht bij de gelijkmaker, maar opnieuw was Mendy de grote boeman voor de Franse sterspeler. Met een knappe redding tilde hij de

bal nog net over de lat.