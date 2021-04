Dossier gesloten: Refaelov zal niet meer voor Antwerp spelen in play-offs

Het gespeculeer over Lior Refaelov kan stoppen. Antwerp heeft in een mededeling op zijn clubwebsite laten weten dat hij niet meer zal spelen.

"Vandaag was er een gesprek tussen onze directie en Lior Refaelov. In dit constructief gesprek werd duidelijk dat in de huidige situatie geen juiste beslissing meer genomen kan worden", klinkt het.

"Er is wel nood aan duidelijkheid zodat we ons opnieuw kunnen focussen op het voetbal.De club heeft dan ook aan Lior meegedeeld dat hij de komende 6 wedstrijden niet meer in actie zal komen voor RAFC."

"Lior heeft, al is de motivatie aanwezig, deze beslissing geaccepteerd en wenst het team, zowel op training als naast het veld, te blijven ondersteunen."

De match tegen Genk op 17 april was dus het laatste wapenfeit van Refaelov als Antwerp-speler. Hij deelde toen twee assists uit.