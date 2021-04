Lior Refaelov zit gewoon in de kern voor duel met Racing Genk

Lior Refaelov maakte maandag bekend dat hij na het seizoen naar Anderlecht verhuist. Daardoor rees de vraag of de Israëliër nog wel in actie zou komen bij Antwerp.

Eerder dit seizoen werd ploegmaat Simen Juklerød immers naar de B-kern gestuurd omdat hij volgend seizoen bij Racing Genk aan de slag gaat.

Maar bij Refaelov lijkt het dus voorlopig zo geen vaart te lopen. Antwerp-coach Frank Vercauteren heeft de Gouden Schoen gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie voor het eerste duel in de play-offs. Of Refaelov ook effectief aan spelen toekomt, zullen we morgenavond zien.