Vercauteren: "We gaan vandaag niet communiceren over Refaelov"

Toen er toch vragen over Refaelov kwamen, kwam Vercauteren nog 1 keer terug op het onderwerp: "Ik heb daar nog 1 ding over te zeggen. Het is niet Refaelov tegen ik weet niet wie, het is Antwerp tegen ik weet niet wie. Er is een standpunt van de club, dat zal besproken worden en dan meegedeeld."

"Op tijd en stond zullen we als club een mededeling geven om te zien wat er gebeurt of niet gebeurt. Ik vraag nog een beetje geduld. Ik weet dat dat voor iedereen moeilijk is, maar vandaag ga ik daar niet meer over zeggen."

Vercauteren opende meteen zijn persconferentie met het issue van Refaelov, die volgend seizoen voor play-offconcurrent Anderlecht uitkomt: "Ik kan iets en niets zeggen. We gaan niet communiceren en er zullen ook geen vragen over gesteld worden."

"Onduidelijkheid over toekomst mag geen excuus zijn"

De toekomst van Refaelov, die einde contract was maar lang geen nieuw voorstel kreeg, was onduidelijk, maar zo zijn er nog wel spelers. En ook de toekomst van Vercauteren, van wie het contract in juni afloopt, is dat. Weegt dat niet op het sportieve? "Dat mag niet leven", klinkt de coach stellig.



"Er is maar 1 ding dat belangrijk is. Iedereen heeft hier een contract tot mei of juni. Je moet zorgen dat je dat contract zo goed mogelijk naleeft. Je moet niet bezig zijn met de toekomst, je moet bezig zijn met vandaag en morgen. En met Antwerp tegen Genk. Niet met de ene zijn belang voor dat van de club of een ander belang."

"Wat het ook betekent, dat mag normaal geen enkele invloed hebben. Je moet je focussen op je match. Als je een nieuw contract wil, als je je wil verbeteren, speel dan vrijdag heel goed en ik denk dat je dan sowieso zult beloond worden."

"Voor mij is dat dus geen excuus, geen reden of kans om iemand toe te laten om te zeggen: "Het is onduidelijk." Neen, het is duidelijk: "Je hebt een contract en vrijdag is het match tegen Genk."

En er ervaren coach leeft dat voorbeeld zelf na: "Ik ben helemaal niet bezig met mijn toekomst, ik ben bezig met de doelen bij Antwerp. Ik heb een contract tot eind mei en ga dat ten volle naleven."

"Ik ben ervan overtuigd dat de mensen van wie het hun taak is om daarmee bezig te zijn, dat ook gaan doen en ze dat in het volste vertrouwen zullen afwerken in het belang van de club. Daar twijfel ik niet aan en daar stel ik geen vragen over. Dat is mijn job niet."